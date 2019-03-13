Псковские власти просят федеральный центр профинансировать проект создания музея Невского

ПСКОВ, 13 марта. /ТАСС/. Администрация Псковской области просит федеральный центр выделить средства на реализацию проекта по созданию федерального музея-заповедника "Ледовое побоище" в деревне Самолва Псковской области. Об этом в среду заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего совещания по подготовке к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского.

В 2016 году псковские власти сообщали о том, что музей-заповедник "Ледовое побоище" с федеральным статусом появится в Псковской области к 800-летию князя Александра Невского в 2021 году. По планам властей, музей должен располагаться в деревне Самолва Гдовского района. Именно здесь, по данным историков, на Чудском озере произошло Ледовое побоище, в котором русские войска под предводительством Александра Невского победили рыцарей Тевтонского ордена в 1242 году. Ранее представители регионального комитета по культуре говорили о том, что таким образом поле сражения получит статус "объекта ратной славы России", привлечет туристов и поможет развить экономику отдаленного района.

"Самое главное - определиться по деньгам, потому что регион самостоятельно это не потянет. Поэтому [нужно] либо отказываться от этого пункта, либо принять какое-то решение, где мы посильное участие примем как Псковская область, и какую-то часть финансовой нагрузки на себя возьмет федеральный центр", - сказал Ведерников.

Он также добавил, что на апрель запланировано выездное заседание регионального оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия Александра Невского. Кроме того, по словам губернатора, необходимо "посмотреть общую концепцию" проекта музея, предусмотрев в ней создание подъездных путей, обустройство паркинга, а также выделение мест для предприятий общественного питания и сувенирных магазинов.

Президент РФ Владимир Путин в 2014 году подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Позднее заместитель министра культуры РФ Алла Манилова сообщала о том, что утверждена большая программа празднования 800-летия Александра Невского, в которой участвуют все регионы. Но в центре внимания - несколько регионов России, которые непосредственно связаны с жизненным и духовным подвигом Александра Невского. В их числе - Псковская область.

Александр Невский - великий князь Владимирский, князь Новгородский. Руководил русскими войсками в обороне северо-западных территорий Руси от шведских (Невская битва - 15 июля 1240 г.) и немецких (Ледовое побоище - 5 апреля 1242) захватчиков. Канонизирован Русской православной церковью в 1547 году.