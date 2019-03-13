Российский экологический оператор будет заниматься рекультивацией свалок

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минприроды РФ разработало положение о наблюдательном совете и устав "Российского экологического оператора". Как следует из документов, опубликованных в среду на портале правовой информации, РЭО будет заниматься рекультивацией свалок и полигонов.

"Компания осуществляет деятельность, направленную на реализацию ее функций и полномочий, в том числе <…> осуществляет работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в части ликвидации свалок и объектов размещения твердых коммунальных отходов", - говорится в проекте устава РЭО.

Также ранее не анонсировались полномочия оператора по профессиональной подготовке "лиц, осуществляющих сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I - IV классов опасности". Так, законопроектом Минприроды предполагается, что компетенция по отходам I и II класса опасности будет у другого федерального оператора, которого предстоит определить до 2 сентября 2019 года, согласно паспорту национального проекта "Экология". За эту работу в том числе отвечает госкорпорация "Росатом".

Дополнительно к этому в проекте устава РЭО впервые говорится об имитационных моделях, которые компания будет строить, чтобы рассчитать потребность в мощностях по обработке и переработке твердых коммунальных отходов в России.

Государственная регистрация РЭО должна быть завершена до 14 апреля 2019 года, следует из опубликованных на портале документов.

Российский экологический оператор создан 14 января указом президента РФ Владимира Путина. У госкомпании будет широкий инструментарий: она сможет формулировать предложения по изменению законодательства РФ, будет проводить экспертизу региональных территориальных схем по обращению с мусором и объединять их всех в единую схему страны, разрабатывать проекты федеральных госпрограмм поддержки инвестиций, выпускать облигации, покупать землю, предприятия, оборудование и приобретать доли в других компаниях. Также РЭО будет формировать библиотеку лучших типовых проектов для отрасли, разрабатывать и продвигать новые технологии. Генеральным директором компании был назначен Денис Буцаев.