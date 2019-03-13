Reuters: Boeing 737 MAX могут разрешить полеты в США, если они не везут пассажиров

ТАСС, 13 марта. Федеральное авиационное управление США может в период запрета полетов Boeing 737 MAX выдавать специальные разрешения для самолетов, если те не перевозят пассажиров. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на распоряжение ведомства.

Ранее в среду управление распорядилось приостановить полеты Boeing 737 MAX американских авиалиний, а также иностранных самолетов этих моделей на территории США. Как пояснили в ведомстве, такое решение было принято после изучения новых данных об авиакатастрофе в Эфиопии 10 марта.