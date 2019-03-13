В НСПК заявили, что процессинг карт "Еврофинанс Моснарбанка" блокирует подрядчик

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Приостановка транзакций по картам Mastercard и Visa, выпущенных в попавшем под санкции США "Еврофинанс Моснарбанке", связана с прекращением процессинга карт на уровне компании-подрядчика, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

"Процессинг карт "Еврофинанс Моснарбанка" был прекращен со стороны компании ЗАО ПЦ "Картстандарт" - подрядчика "Еврофинанс Моснарбанка" по осуществлению функций процессинга карт банка <…> Транзакции по картам корректно обрабатываются в НСПК, как и установлено законодательством, но не получают авторизации от банка-эмитента, от имени которого выступает процессинг "Картстандарта", - говорится в сообщении пресс-службы.

В НСПК отметили, что как только банк восстановит работу своего процессинга или привлечет другого подрядчика, транзакции продолжат успешно обрабатываться.

Ранее в среду платежные системы Visa и Mastercard приостановили членство попавшего под американские санкции "Еврофинанс Моснарбанка", что повлекло за собой блокировку карт Visa и Mastercard за границей и в России, включая ограничение в приеме карт в устройствах банка. Сама российско-венесуэльская кредитная организация 11 марта была включена в санкционный список США, поскольку Вашингтон обвиняет ее в поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро и содействии экономическому краху и гуманитарному кризису в стране. Во вторник, 12 марта, стало известно, что ВТБ передаст Росимуществу свою долю в "Еврофинанс Моснарбанке", при этом глава ВТБ Андрей Костин еще до введения американских санкций заявлял о планах выйти из капитала этой кредитной организации.

"Еврофинанс Моснарбанк" занимает 96-е место по размеру активов среди российских банков.

Оператор НСПК - открытое акционерное общество, 100% акций которого принадлежит Банку России. С принятием закона о создании в России национальной платежной системы все международные платежные системы передали НСПК обработку транзакций по картам внутри РФ. Необходимость этого была вызвана риском повторения ситуации, в которой Visa и Mastercard из-за санкций США в одностороннем порядке прекратили обслуживать ряд российских банков.