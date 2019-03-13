Путин выступит на съезде РСПП и проведет закрытую встречу с предпринимателями

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг посетит в Москве съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где выступит на пленарном заседании и проведет закрытую встречу с членами бюро организации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"На мероприятии будут обсуждаться вопросы стимулирования инвестиционной деятельности, ситуация в строительной отрасли, экологическая ответственность бизнеса - в первую очередь в рамках внедрения наилучших доступных технологий - и нормативная база для развития цифровой экономики", - говорится в сообщении.

Президент РФ традиционно посещает ежегодные съезды РСПП, которые проходят в рамках Недели российского бизнеса. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин выступит на пленарном заседании съезда и послушает выступления некоторых его участников. Встреча же президента с членами бюро РСПП, как и в прежние годы, пройдет в закрытом режиме, отметил Песков.

В постоянном диалоге

Как ранее подчеркивал президент России, РСПП является авторитетной организацией, которая занимается активной и конструктивной деятельностью в рамках решения актуальных вопросов экономической повестки. Путин также отмечал участие этого объединения в подготовке законодательных решений, направленных на улучшение делового и инвестиционного климата.

Помимо ежегодных съездов РСПП, президент РФ регулярно посещает крупные мероприятия и других отечественных бизнес- объединений. Так, в начале февраля 2019 года Путин принял участие в форуме "Деловой России", в октябре прошлого года - в форуме "Опоры России", а в конце декабря 2018 года глава государства провел традиционную предновогоднюю встречу в Кремле с представителями российских деловых кругов. Он, в частности, отметил тогда, что бизнес должен будет играть одну из ключевых ролей в достижении целей национальных проектов, разработанных во исполнение нового майского указа. По словам Путина, общество рассчитывает на "сопричастность [бизнеса] к достижению прорыва, необходимого для России".

Среди приоритетных направлений сотрудничества государства и бизнеса в реализации нацпроектов Путин, в частности, назвал повышение производительности труда, обеспечение экологического благополучия граждан (в том числе путем перехода промышленности на наилучшие доступные технологии и путем развития рынка газомоторного топлива), внедрение цифровых технологий. Кроме того, глава государства подчеркнул, что поддержка отечественного бизнеса является одной из важнейших задач, особенно в условиях, когда российские компании сталкиваются с внешними ограничениями и недобросовестной конкуренцией на мировом рынке.

Этим и другим задачам президент РФ также уделил особое внимание в своем послании Федеральному собранию 20 февраля. Среди ключевых ориентиров в развитии экономики Путин назвал свободу для предпринимательства, квалифицированные, хорошо оплачиваемые рабочие места во всех регионах страны, а также высокие темпы экономического роста. Глава государства отметил, что для достижения масштабных целей, стоящих перед страной, необходимо "избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства". По его словам, добросовестный бизнес "не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания".

Представители отечественного бизнеса также высказывали заинтересованность в участии в реализации нацпроектов. Так, в интервью газете "Известия" глава "Опоры России" Александр Калинин приветствовал "грядущие масштабные вложения в повышение качества жизни, развитие инфраструктуры". Он сообщил также, что на съезде РСПП с участием Путина бизнесмены планируют обсудить в том числе темы неналоговых платежей и разграничения движимого и недвижимого имущества, а также вопросы, связанные с созданием цифровой платформы, где будет размещаться информация о нарушениях прав предпринимателей со стороны правоохранительных органов (поручение разработать такой цифровой ресурс Путин дал в послании Федеральному собранию 20 февраля).

Неделя российского бизнеса

Российский союз промышленников и предпринимателей - общероссийская организация, включающая более 100 отраслевых и региональных объединений, которые представляют ключевые секторы экономики - ТЭК, машиностроение, инвестиционно- банковскую сферу, ОПК, строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг. Целью РСПП является консолидация усилий промышленников и предпринимателей по улучшению деловой среды, укреплению позиций российского бизнеса в стране и мире, поддержанию баланса интересов общества, власти и делового сообщества.

Неделя российского бизнеса (11-15 марта) - ключевое ежегодное мероприятие РСПП, в ходе которого, помимо съезда, проводится также ряд конференций и круглых столов по важнейшим экономическим проблемам и вопросам взаимодействия государства и бизнеса.