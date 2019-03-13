Медведев проведет заседание кабмина и поздравит лауреатов премии в области науки

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в четверг заседание правительства России, а также выступит перед лауреатами премии кабмина в области науки и техники. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Одним из центральных вопросов на заседании кабинета министров станет подготовка к проведению весенних полевых работ. Кроме того, кабмин рассмотрит поправки в законодательство о рыболовстве, которые предусматривают распределение 50% объема квот добычи крабов путем проведения аукциона в электронной форме. Также предлагается ввести новый вид квот добычи водных биологических ресурсов: речь идет о квотах добычи крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства.

Еще одним законопроектом предлагается для устранения некорректности взаиморасчетов между объектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками наделить Минтранс России полномочием определять список платных услуг, которые в обязательном порядке должны оказываться пассажирам и перевозчикам в зданиях и на территориях объектов транспортной инфраструктуры. Другой законопроект, внесенный в повестку дня, позволит предоставлять в безвозмездное пользование федеральным органам государственной власти объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России и находящиеся в государственной собственности.

Кроме того, правительство рассмотрит проект поправок, связанных с подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу 2020 года, и распределит трансферты регионам на переобучение и повышение квалификации работников предприятий на общую сумму 1 млрд 525,2 млн рублей. Эти средства, выделяемые в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", позволят 18 тыс. 443 работникам пройти профессиональное обучение.

Премии в области науки и техники

Также в этот день премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время торжественной церемонии поздравит лауреатов премии правительства России 2018 года в области науки и техники. В мероприятии примут участие вице-премьер Татьяна Голикова и министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

Премии были присуждены авторам 15 работ, кроме того, шесть премий получат молодые ученые. Всего лауреатами премии 2018 года стали 220 человек. Среди авторов работ - представители более 20 регионов РФ. "Премии правительства в области науки и техники присуждаются в целях стимулирования научной деятельности, творческой активности ученых и специалистов, повышения престижа их труда", - подчеркнули в кабмине.