Ущерб от грабежей магазинов в Маракайбо составил свыше $50 млн

КАРАКАС, 14 марта. /ТАСС/. Ущерб от грабежей магазинов во время отключения электроснабжения в городе Маракайбо, столице венесуэльского штата Сулия, превысил $50 млн. Такие данные обнародовал в среду глава городской Торговой палаты Фергюс Уолш.

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"Это предварительные данные, и они будут расти", - цитирует коммерсанта газета El Nacional. По данным Уолша, от действий злоумышленников с 7 марта пострадали более 500 предприятий торговли. Ранее их количество оценивалось примерно в 350.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По мнению некоторых экспертов, эта авария стала беспрецедентной по масштабам.

В понедельник Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро) по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Во вторник министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории страны.