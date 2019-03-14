Гонконг провел валютные интервенции на $500 млн для стабилизации курса нацвалюты

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 марта. /ТАСС/. Управление денежного обращения Гонконга (HKMA), выполняющее функции центробанка, провело интервенции на валютном рынке, в ходе которых было продано $500 млн. Как сообщает в четверг газета South China Morning Post, это уже вторая за последние дни крупная интервенция, предпринятая регулятором для стабилизации курса местной валюты.

В минувшую пятницу в ходе аналогичной операции было продано $192 млн. Такие действия связаны с колебаниями курса гонконгского доллара, который достиг отметки 7,85 - границы установленного коридора.

С 1983 года местная национальная валюта жестко привязана к американской денежной единице по курсу 7,8 к 1, однако с 2005 года этому соотношению позволили колебаться в пределах 7,75 - 7,85. В последние месяцы курс гонконгского доллара демонстрирует тенденцию к заметному ослаблению. Аналитики увязывают это с увеличившимся разрывом в процентных ставках для местной валюты и доллара США.

После перехода под юрисдикцию КНР по формуле "одна страна - две системы" в 1997 году бывший британский анклав на правах расширенной автономии сохранил собственную валюту и финансовую систему.