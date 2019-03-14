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СМИ: власти Кубы намерены открыть около 40 отелей в 2019 году

По оценкам властей, в 2019 году доходы от туризма впервые превысят $3 млрд

ГАВАНА, 14 марта. /ТАСС/. Открытие по меньшей мере 40 отелей и гостиниц и более 18 тыс. номеров для гостей планируется в 2019 году на Кубе. Об этом в среду сообщает газета Granma.

По ее данным, большая часть объектов уже строится в Гаване и ее предместьях. К проектам активно привлекаются зарубежные компании и инвестиции. По оценкам властей, в текущем году доходы от туризма впервые превысят $3 млрд, что означает рост на 17% по сравнению с прошлогодними показателями.

Индустрия отдыха и развлечений считается самым динамичным сектором кубинской экономики и одним из главных источников поступления валюты в госказну. В минувшем году карибскую страну посетили рекордные 4,75 млн иностранных путешественников. В нынешнем году остров рассчитывает принять более 5 млн зарубежных гостей. Больше всего иностранцев приезжает на остров из Канады.

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