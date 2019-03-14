ЦБ отозвал лицензию у тольяттинского Банка развития технологий и сбережений

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Банк России приказом от 14 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тольяттинского Банка развития технологий и сбережений, который является участником системы страхования вкладов, говорится в сообщении регулятора.

Что делать, если у банка отозвали лицензию

"Основным видом деятельности [банка] являлось кредитование компаний с целью финансирования ряда строительных проектов, - отметили в ЦБ. - Возникшие трудности в реализации указанных проектов привели к формированию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов: более 60% кредитного портфеля сформировано проблемной и безнадежной ссудной задолженностью".

Надлежащая оценка кредитного риска выявила значительное (около 40%) снижение размера капитала банка и, как следствие, возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, заключил регулятор.

По данным ЦБ, руководство банка проводило не прозрачные для надзорного органа операции в целях сокрытия реального финансового положения. Кроме того, в деятельности кредитной организации "прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков".

Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не позднее 28 марта 2019 года начнет выплаты страховых возмещений вкладчикам банка. Банки-агенты для проведения выплат будут отобраны до 21 марта.

Возмещение по вкладам выплачивается АСВ вкладчику за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма возмещения по банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 14 марта.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта Банк развития технологий и сбережений занимал 332-е место в банковской системе РФ.

В новость были внесены изменения (08:37 мск) - добавлена информация о выплатах вкладчикам