Чеботарев: Кавказский форум станет авторитетной площадкой для экспертов, власти и бизнеса

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Кавказский международный экономический форум станет авторитетной площадкой для представителей региональной власти, экспертов и бизнеса, он предоставит им возможность найти ответы на накопившиеся вопросы. Такое мнение высказал в интервью ТАСС министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Ранее министр сообщал журналистам, что федеральные власти согласовали проведение в Ставропольском крае I Кавказского международного экономического форума осенью 2019 года. По словам Кузнецова, инициатива создания единой экономической площадки в округе исходила от глав регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

"Мы же планируем сделать акцент на регионе. Экономика на Северном Кавказе пока носит очаговый характер, но ее надо развивать. Региону нужна авторитетная площадка, на которой собирались бы главы субъектов, эксперты, местные и приезжие бизнесмены, при участии представителей федеральной власти делились бы проблемами, искали ответы на накопившиеся вопросы. В этом случае форум сможет выполнить свою миссию", - отметил собеседник агентства.

Чеботарев уточнил, что, вероятнее всего, форум пройдет в ноябре.

"Хочу подчеркнуть: форум называется Кавказским. Рассчитываем, что в нем примут участие и соседи из Азербайджана, Армении, Грузии, Абхазии, Южной Осетии. <…> Есть любопытные идеи, связанные с форумом, интерес проявляют Турция, Иран, Китай, ряд арабских стран. Ситуация динамична, работы впереди много", - подчеркнул министр. "Бизнес не должен зависеть от политики", - заметил он.