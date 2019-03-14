Около 4,5 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента его открытия

ТАМАНЬ /Краснодарский край/, 14 марта. /ТАСС/. Около 4,5 млн транспортных средств, в том числе более 260 тыс. грузовиков проехали по Крымскому мосту с момента запуска по нему движения 16 марта 2018 года. По этому мосту Керченский пролив пересекают 7-8 тыс. автомобилей в сутки, сообщил в четверг журналистам Кайрат Турсунбеков, начальник ФКУ Упрдор "Тамань", которое стало заказчиком строительства Крымского моста.

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

"За 10 месяцев проехало порядка 4,5 млн транспортных средств, из них чуть больше 50 тыс. автобусов и чуть более 260 тыс. грузового автотранспорта, - сказал Турсунбеков. - На сегодняшний день это 7-8 тыс. автомобилей в сутки, а среднегодовая интенсивность составляет порядка 15 тыс. автомобилей в сутки".

Он отметил, что дорожные службы обеспечили бесперебойное движение транспорта по Крымскому мосту, в том числе и в зимний период, когда в общей сложности было зафиксировано почти 40 суток штормов. Подготовить дорогу к непогоде помогали автоматизированные метеостанции. Они заблаговременно сообщали об изменении погоды и необходимости обработки трассы противогололедными средствами.

Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, открыли 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина. На следующий день по мосту началось движение транспорта. Для большегрузных автомобилей мост открыли 1 октября. Строительство железной дороги через Керченский пролив продолжается, запуск поездов планируется на декабрь 2019 года.