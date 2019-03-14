Глава Минкавказа: КРСК перестраивает работу с учетом замечаний Счетной палаты

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Замечания Счетной палаты к работе Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК) учтены. Работа компании перестраивается, результаты будут видны уже в ближайшее время, сообщил в интервью ТАСС министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Средства [на софинансирование инвестиционных проектов предпринимателей Северного Кавказа] на текущий год уже распределены, проекты отобраны, остались буквально последние штрихи. Важно, чтобы деньги расходовались эффективно, в оговоренные сроки и шли на благие цели. Знаю о претензиях Счетной палаты, правоохранительных и надзорных органов к тому же КРСК. Замечания учитываем, работу перестраиваем, результаты, уверен, скоро будут видны", - сказал собеседник агентства.

Чеботарев отметил, что большая часть средств на софинансирование инвестиционных проектов в СКФО "идет по линии Минкавказа и Корпорации развития Северного Кавказа - КРСК". "Их расходование строго контролируется министерством", - подчеркнул министр.

В конце 2017 года Генпрокуратура сообщала нарушениях в работе КРСК, в числе которых несоответствие фактических итогов ее работы целевым показателям, необоснованный рост расходов на зарплаты и командировки, нарушения в сфере налогового, трудового и гражданского законодательства. В декабре 2018 года Счетная палата опубликовала итоги проверки эффективности работы КРСК, согласно которым ни одна из ключевых целей создания корпорации не достигнута, нет налаженного механизма отбора инвестпроектов и планирования, а крупные проекты остаются незавершенными.

В настоящее время КРСК рассматривает заявки на реализацию 11 проектов на сумму свыше 9 млрд рублей. Всего в 2018 году в КРСК было подано более 80 заявок по инвестпроектам. Корпорация в течение прошлого года участвовала в реализации пяти проектов: строительство пищекомбината в Чечне, создание тепличного комплекса площадью 10 га в Ингушетии, завершение строительства многофункционального выставочного центра в Кавминводах, создание рыбоводческого комплекса в Дагестане, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и приобретение комплектующих для предприятия "Севкаврентген- Д".