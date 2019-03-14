Киргизия рассчитывает увеличить ежегодный товарооборот с Россией до $2 млрд

БИШКЕК, 14 марта. /ТАСС/. Киргизия надеется нарастить товарооборот с Российской Федерацией. Об этом заявил в четверг в Бишкеке во время встречи с послами республики за рубежом глава Киргизской республики Сооронбай Жээнбеков.

"Мы рассчитываем и в дальнейшем усиливать торгово-экономические связи с Россией и увеличить товарооборот до $2 млрд в год", - сказал он. По его словам, в настоящее время Киргизия и РФ также успешно сотрудничают во многих сферах, в том числе в военно-технической.

Как заверил Жээнбеков, вопросы взаимодействия с Россией он планирует обсудить в ходе намеченного на 28 марта государственного визита российского президента Владимира Путина в Бишкек. При этом Жээнбеков надеется, что по всем направлениям "договоренности будут достигнуты".

В прошлом году товарооборот Киргизии с Россией составил $1,88 млрд, что на 18% выше показателей 2017 года.