Производство медицинских повязок по российской технологии откроется в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 марта. /ТАСС/. Производство медицинских ранозаживляющих повязок по российской технологии откроется в Индии. Как сообщил в четверг ТАСС заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов, соответствующее соглашение было подписано накануне в Хайдарабаде между томской компанией "Аквелит" и индийской Renovate Biologicals Ptv Ltd.

"Томская компания "Аквелит" подписала соглашение об открытии в Индии производства ранозаживляющих повязок. Производство будет открыто в Хайдерабаде. Это важный шаг в продвижении российской медицинской продукции на индийский рынок", - сказал Антонов, который возглавляет делегацию представителей томских деловых кругов.

Он отметил, что делегация Томской области, которая представляет 15 компаний, уже посетила Нью-Дели, где прошли презентации экономического потенциала региона в Конфедерации индийской промышленности и Федерации торгово-промышленных палат. В индийской столице замгубернатора Томской области встретился с министром торговли и промышленности Индии Сурешем Прабху, послом России Николаем Кудашевым.

Затем делегация отправилась в Хайдарабад, где также прошли встречи с индийскими предпринимателями, а также состоялась беседа Андрея Антонова с губернатором индийских штатов Телангана и Андхра-Прадеш Иккаду Шринивасаном Нарасимханом.

"Мы также обсуждали развитие отношений в области малого и среднего бизнеса, которые имеют большие перспективы", - добавил Антонов.

Как в свою очередь сказал ТАСС торговый представитель России в Индии Ярослав Тарасюк, для решения задачи увеличить к 2025 году взаимную торговлю почти в 3 раза - до $30 млрд - большое значение имеет продвижение экономических связей между областями России и штатами Индии. " Мы видим хороший потенциал для развития торговли товарами и услугами в сотрудничестве регионов наших стран", - отметил Тарасюк.