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Число зарегистрировавшихся самозанятых в России превысило 40 тыс. человек

Как отметил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, этот добровольный налоговый режим является удобным для граждан

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Число зарегистрировавшихся самозанятых граждан превысило 40 тыс. человек. Об этом журналистам на полях конкурса управленцев "Лидеры России" сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

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"Я скажу, что сейчас их более 40 тыс.", - сказал он.

Мишустин напомнил, что это добровольный налоговый режим, являющийся удобным для граждан.

Этот специальный налоговый режим предназначен для граждан, которые оказывают услуги или продают товары самостоятельно, не привлекая для этого наемных работников. Под эту категорию подпадают, например, репетиторы, няни и таксисты. Ставка налога для самозанятых россиян составит 4% для тех, кто работает с физическими лицами, и 6% для тех, кто сотрудничает с компаниями. Эксперимент по применению новой меры начался с 1 января 2019 года в Москве, Московской области, Республике Татарстан и Калужской области.

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