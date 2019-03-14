РФПИ с иностранными партнерами инвестируют в "Интергео" 178 млрд рублей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с партнерами из Китая и с Ближнего Востока инвестируют в металлургический проект на базе горно-металлургической компании"Интергео" (входит в группу "Онэксим" Михаила Прохорова) 178 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении фонда.

Группа инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, суверенного фонда Российской Федерации, Российско-китайского инвестиционного фонда и ведущего ближневосточного суверенного фонда приобрела 9,53% в компании. Средства будут направлены в проект освоения месторождений Кингаш в Красноярском крае и Аг-Суг в Республике Тыва, а также в проект строительства сопутствующей инфраструктуры, отмечает фонд.

Инвестиции РФПИ и партнеров в "Интергео" направлены на реализацию национальных проектов "Производительность труда и поддержка занятости" и "Международная кооперация и экспорт", следует из сообщения фонда. По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, которого цитирует пресс-служба, "проект даст значительный импульс экономикам двух российских регионов и будет способствовать созданию более 10 тыс. рабочих мест".

Проект "Кингаш" является вторым в России по запасам никеля, объем запасов металла по кодексу JORC составляет 2,4 млн т металла. Планируемая мощность горно- обогатительного комбината составит 520 тыс. т медно-никелевого концентрата в год. Запуск производства планируется в 2024 году.

Проект "Ак-Суг" входит в пятерку крупнейших в России по запасам меди, объем минеральных ресурсов месторождения а JORС составляет 5,1 млн т меди и 121 т золота. Мощность ГОКа, по плану, составит 500 тыс. т медного концентрата в год. Запуск производства планируется в 2023 году.

Данный проект входит в перечень проектов Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, созданной по инициативе РФПИ и Китайской инвестиционной корпорации в 2014 году для продвижения российско-китайских инвестиционных проектов.