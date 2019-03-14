СМИ: в WhatsApp появится функция поиска по изображениям

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, благодаря которой пользователи смогут проверять изображения на подлинность. Об этом сообщил портал Engadget.

Анализ на "правдивость" будет использовать поиск по картинкам Google. Мессенджер будет показывать аналогичные и похожие изображения. Разработчики уверены, что такая функция может помочь в борьбе с дезинформацией.

Функция пока недоступна и неизвестно, когда она появится.

В WhatsApp начали борьбу с распространением фейковой информацией еще летом 2017 года. Тогда в индийском штате Махараштра устроили самосуд над пятью местными жителями, заподозренными в попытке похитить ребенка. В результате троих из них убили. Поводом для обвинения стала недостоверная информация, которая распространилась в мессенджере. После этого компания Facebook (владелец WhatsApp) уменьшила на территории Индии число возможных перенаправленных сообщений с 250 до пяти.

В конце января текущего года этот запрет распространили на все страны.