"Ведомости": Медведев согласовал строительство ВСМ до Нижнего Новгорода

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Москвы до Нижнего Новгорода согласовал премьер Дмитрий Медведев, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на участника правительственных совещаний, двух человек, близких к РЖД, и федерального чиновника.

Доклад подписан и направлен президенту России Владимиру Путину, отметил изданию представитель правительства.

Участок до Нижнего Новгорода будет стоить 621,5 млрд рублей, из которых по 200 млрд должны предоставить бюджет и РЖД.

Ранее ТАСС сообщал о том, что РЖД надеются, что окончательное решение по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань правительство РФ примет в течение месяца.

Строительство ВСМ предусмотрено проектом комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 790 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа против нынешних 14 часов. Согласно плану развития магистральной инфраструктуры, первый участок ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода стоимостью более 620 млрд рублей может быть введен в эксплуатацию до 2024 года. Общий объем инвестиций в ВСМ Москва - Казань Минтранс РФ оценивает в 1,7 трлн рублей.