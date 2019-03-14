Смоленский губернатор предложил передать военный аэродром "Северный" Минпромторгу

"У нас никогда не было аэропорта, у нас был аэродром "Северный". К сожалению, сейчас военные его не используют, там нет комендатуры, вывезена вся аппаратура, авиационное оборудование, но даже если бы он работал, то это было бы возможным для использования в интересах Минобороны. Я в последнее время веду переговоры о том, чтобы Минобороны передало этот аэродром в ведение Минпромторга РФ, потому что на его границе находится Смоленский авиационный завод", - сказал Островский.

Глава региона пояснил, что завод мог бы использовать взлетные полосы для испытаний новых типов самолетов, на которые у предприятия есть гособоронзаказ.

Аэропорт Смоленска был выведен из эксплуатации в 2000-х годах. Ближайшая воздушная гавань находится в городе Витебске Белоруссии, до которого из Смоленска 130 км.