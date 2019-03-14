Более 60% госдолга Смоленской области составляют бюджетные кредиты

"Да, сейчас общий долг - 28,3 млрд рублей, из них 17,4 млрд рублей - это бюджетные кредиты. Регион - один из лидеров в стране по переформатированию структуры долга: мы заменили приличный объем коммерческих кредитов на бюджетные, которые в разы дешевле", - сказал он.

Губернатор отметил, что за последние полтора года область снизила соотношение госдолга к объему собственных доходов со 113% до 98%. "С точки зрения соблюдения обязательств перед Минфином России, это очень хорошо. И к 2024 году мы должны выйти на 80% долга к объему собственных доходов. В общем, динамика есть, но, конечно, приходится прилично ужиматься", - добавил Островский.

Программа реструктуризации обязательств регионов перед федеральным бюджетом утверждена в конце 2017 года и рассчитана на семь лет. В первые два года предусматривается погашение по 5% реструктурированного долга, при этом субъекты РФ с темпами роста налоговой базы не ниже инфляции смогут продлить ее до 12 лет.