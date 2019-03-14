{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Лаборатория Касперского" нашла уязвимость в Windows

Речь идет об уязвимости нулевого дня, используя которую злоумышленники могли получать полный контроль над компьютерами пользователей

"Лаборатория Касперского" нашла неизвестную ранее уязвимость в графической подсистеме Windows, из-за которой злоумышленники могли получать полный контроль над атакуемым компьютером.

На эту тему

Об этом компания сообщила 13 марта в своем пресс-релизе

"Данная уязвимость позволяет злоумышленникам получить доступ к сети или устройству жертвы. Для ее использования был написан эксплойт, нацеленный на 8-ю и 10-ю версии Windows", - отмечается в сообщении. 

Отмечается, что речь идет уже о четвертой уязвимости нулевого дня, которую обнаружила "Лаборатория Касперского".

Все сведения об уязвимости передали в Microsoft. Компания уже выпустила патч для исправления ошибки.

РФПИ, Alibaba и партнеры в апреле подадут в ФАС ходатайство о создании СП в e-commerce
Читать полностью