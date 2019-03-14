МЭР не одобрило идею хранить данные в рамках "пакета Яровой" на отечественном оборудовании

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ дало отрицательное заключение на законопроект Минкомсвязи, предлагающий обязать интернет-провайдеров использовать только отечественное оборудование для хранения данных в рамках пакета антитеррористических законов ("пакета Яровой"). Отзыв министерства опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

"Дополнительное ограничение для операторов связи в виде возможности использования оборудования только отечественных производителей сопряжено с риском монополизации рынка и, как следствие, монопольно высоким ценам на оборудование", - полагают в МЭР.

В конечном итоге результатом вводимых запретов станет рост издержек операторов и перенос затратной нагрузки на конечного потребителя, подчеркнули в министерстве.

Кроме того, необходимость использования отечественного оборудования вынудит провайдеров приостановить уже ведущуюся работу по внедрению систем для исполнения закона Яровой. В конечном итоге это приведет к срыву текущих планов по внедрению закона, предупредили в МЭР.

О "пакете Яровой"

Большинство требований "пакета Яровой" по хранению информации вступили в силу с 1 июля 2018 года. Согласно законодательству, с этого момента операторы в течение 30 дней должны хранить голосовые сообщения и sms, а интернет-компании в течение полугода обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и иные электронные сообщения пользователей. Эту информацию компании обязаны предоставлять по запросу спецслужб.

1 октября 2018 года вступила в силу оставшаяся часть требований к операторам по хранению "тяжелого" интернет-трафика пользователей (в том числе пересылаемых изображений, звуков и видео).

Принятый летом 2016 года пакет антитеррористических поправок в законы, предложенный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, стал одним из главных на повестке дня всей телеком-отрасли в последние два года.