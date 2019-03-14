Отдаленным пунктам Ростовской области бесплатно обеспечат доступ к цифровому вещанию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 марта. /ТАСС/. Министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин и директор филиала компании "МТС" в регионе Игорь Марьясов подписали в четверг соглашение о бесплатном доступе к 20 каналам первого и второго мультиплексов для жителей отдаленных населенных пунктов региона, передает корреспондент ТАСС. Соглашение подписано в рамках подготовки к переходу на цифровое вещание.

"Сегодня мы подписали соглашение, которое гарантирует населению бесплатное получение цифрового контента - это 20 каналов двух мультиплексов. На сегодня таких населенных пунктов 15, общая численность - больше 2 тыс. человек. Но по соглашению с "МТС" мы договорились, что этот список будет расширен до 39 населенных пунктов, а в ближайшее время увеличен до 41. Мы посчитали необходимым учесть в соглашении населенные пункты, которые только частично не покрыты сигналом", - сказал Лопаткин после подписания соглашения.

По словам Марьясова, оплатить нужно будет только само оборудование - по льготной цене стоимость составит около 4 тыс. рублей.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) 11 февраля отключила аналоговые передатчики в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и в Чечне. 15 апреля аналоговое вещание прекратится в 20 регионах, 3 июня - в остальных 57, в том числе в Ростовской области. Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". К 2019 году во всех регионах полностью заработали цифровые телесети, 20 каналов доступны не менее чем 98,4% населения России.

В первый мультиплекс входят 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов: Первый канал, "Россия-1", "Матч-ТВ", НТВ, Пятый канал, "Россия-К", "Россия-24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Второй мультиплекс - каналы "Рен-ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".