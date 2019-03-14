FT: оператор намерен передать участок "Северного потока - 2" отдельной компании

ТАСС, 14 марта. Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" рассматривает возможность создания отдельной компании, которая бы владела и управляла последними 50 км газопровода, что подорвало бы планы Евросоюза регулировать работу всего проекта стоимостью в €9,5 млрд. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times .

По ее данным, речь идет "о небольшом подводном участке магистрального газопровода в германских территориальных водах". В случае реализации подобного предложения работа этого отрезка будет регулироваться в соответствии с правилами ЕС, однако на "остальную часть "Северного потока - 2" протяженностью почти 1200 км юрисдикция блока распространяться не будет", отмечает издание со ссылкой на три лица, знакомые с ситуацией.

Эти планы, которые пока не обсуждались с немецкими регулирующими органами, очень схожи со структурой собственности, используемой в газопроводах Opal в Германии. Они связывают уже действующий с 2011 года газопровод "Северный поток" с газораспределительной сетью страны. Это предложение, находящееся в стадии разработки, может вызвать, как полагает Financial Times, "новую волну критики" в отношении сооружения газопровода, который, по утверждению Брюсселя, может поставить европейские страны в "еще большую зависимость" от российского газа.

Европарламент ранее одобрил резолюцию по докладу под названием "О политических отношениях между Европейским союзом и Россией", где говорится о необходимости свернуть осуществление проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", а Россия более не признается стратегическим партнером Евросоюза.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.