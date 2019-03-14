Reuters: США хотят сократить совокупный экспорт нефти из Ирана до менее 1 млн баррелей

ТАСС, 14 марта. США стремятся к тому, чтобы с мая совокупный объем экспорта нефти из Ирана был снижен до уровня менее 1 млн баррелей в сутки, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

"В настоящий момент в качестве цели значится снижение экспорта нефти из Ирана до уровня менее одного миллиона баррелей в сутки", - сообщил один из источников. Таким образом общий объем экспорта иранской нефти, который в настоящее время составляет 1,25 млн баррелей в сутки, сократится примерно на 20%.

В обмен на это Вашингтон, вероятно, продлит действие исключений из санкций в отношении потребителей иранской нефти, в том числе Китая и Индии, предполагает Reuters. Агентство считает, что президент США Дональд Трамп, хотя и нацелен на то, чтобы сократить экспорт нефти из Ирана до нуля, в то же время опасается, что полный отказ от закупок иранской нефти в краткосрочной перспективе приведет к скачку цен на нефть.

Во вторник госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в Хьюстоне заявил, что иранское влияние на мировых рынках энергоносителей сократилось из-за американских санкций.

В мае прошлого года США объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном). В ноябре были восстановлены санкции против нефтяного сектора Ирана. Запрет на импорт иранской нефти временно не касается Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции, они могут закупать нефть у Ирана до 5 мая 2019 года. Ранее власти США заявляли, что продление этого срока не предусмотрено.