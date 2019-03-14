РЖД 18-19 марта запустят первые поезда с модернизированными плацкартными вагонами

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) 18 и 19 марта запустят первые два поезда с модернизированными плацкартными вагонами, отличающимися новым интерьером. Вагон будут курсировать в составе поездов № 19/20 Ростов-на-Дону - Москва и № 11/12 Анапа - Москва, говорится в сообщении перевозчика.

"В первый рейс с пассажирами он [поезд] отправится из Ростова-на-Дону в Москву 18 марта, а из Москвы - 19 марта в Анапу", - отметили в РЖД.

Билеты в обновленный вагон уже доступны для приобретения, при этом стоимость проезда не будет отличаться от цены билета в другие плацкартные вагоны, добавили в компании.

О новых вагонах

Главное отличие обновленного плацкартного вагона - возможность организации личного пространства для каждого пассажира за счет перегородок и индивидуальных шторок.

В обновленном вагоне предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. Обивочные ткани изготовлены из износостойких пожаробезопасных материалов.

В коридоре установлен фильтр для очистки воды с возможностью ее подогрева и охлаждения, а также сенсорная панель. Туалетная комната оборудована душем, пеленальным столиком, дозатором для мыла и бумажных полотенец, а также феном для рук.