Госдума приняла во II чтении проект об электронных торгах приватизируемым госимуществом

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект о переводе торгов по продаже приватизируемого государственного и муниципального имущества в электронную форму. Законопроект был инициирован правительством РФ.

С 2017 года на федеральном уровне продажа приватизируемого федерального имущества осуществляется только в электронной форме. Однако на уровне регионов доля продаж в электронном виде незначительна. Согласно данным Росимущества, по итогам 2017 года субъектами РФ на электронных торгах продано лишь 13% от общего числа приватизированных пакетов акций и 6% от общего числа приватизированных объектов имущества.

Законопроектом предлагается предусмотреть обязательность электронных торгов и при приватизации регионального и муниципального имущества. Речь идет о таких способах продажи государственного и муниципального имущества, как продажа на аукционе, продажа акций АО, долей в уставном капитале ООО и объектов культурного наследия на конкурсе, продажа посредством публичного предложения и продажа без объявления цены. Возможность проведения торгов с закрытой формой подачи претендентом предложений о цене продаваемого имущества (в запечатанных конвертах) будет исключена.

Ранее правительство РФ определило восемь электронных площадок для проведения торгов субъектами РФ. Также у них появится возможность привлекать федеральных независимых продавцов и дополнительно утверждать свои перечни независимых продавцов для продажи приватизируемого имущества. На федеральном уровне перечень таких продавцов утвержден правительством РФ.

Ко второму чтению законопроекта поступило 10 поправок, из них рекомендовано принять девять. Одна из них касается уточнения процедуры продажи имущества органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. Предусмотрено, что они самостоятельно осуществляют функции по продаже приватизируемого имущества либо своими решениями поручают его продажу уполномоченным лицам, перечень которых утверждается правительством РФ.

С учетом позиции Минэкономразвития законопроект также дополнен статьей, которая устанавливает, что он вступит в силу с 1 июня 2019 года. Это предлагается сделать для того, чтобы публично-правовые образования могли спокойно подготовиться к переходу на торги приватизируемым имуществом исключительно в электронной форме, пояснил ранее глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.