РФПИ, Alibaba и партнеры в апреле подадут в ФАС ходатайство о создании СП в e-commerce

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. РФПИ, Mail.ru Group, "Мегафон" и Alibaba в апреле подадут в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ ходатайство о согласовании сделки по созданию совместного предприятия в сфере e-commerce. Об этом журналистам в кулуарах съезда РСПП рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"В ФАС по Alibaba мы подадим в апреле", - сказал он.

Глава РФПИ отметил, что все сроки согласования сделки соблюдаются. "Мы видим, что все технологии будут локализованы в России, данные будут храниться в России, что очень важно", - добавил Дмитриев.

О проекте

В сентябре 2018 года Alibaba, Mail.ru Group, "Мегафон" и Российский фонд прямых инвестиций объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого будет создано крупнейшее совместное предприятие в области социальной коммерции в России и странах СНГ под названием AliExpress Russia. Alibaba Group внесет в СП текущий бизнес AliExpress в России и российскую часть площадки Tmall, а также будет в будущем инвестировать в СП.

В свою очередь, Mail.ru Group вложит в СП маркетплейс для продажи китайских товаров Pandao, денежные средства и дистрибуцию в формате интеграции с продуктами Mail.ru Group.

"Мегафон" продаст Alibaba Group свои 10% в Mail.ru Group, получив взамен долю в AliExpress Russia.

Ранее сообщалось, что закрыть сделку планируется в I квартале 2019 года. В результате владельцами AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), "Мегафон" (24%), Mail.ru Group (15%) и РФПИ (13%). Таким образом, российские игроки суммарно получают 52% в СП.