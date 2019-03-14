Минфин проводит реорганизация департамента финансовой политики

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Минфин РФ в настоящее время проводит реорганизацию департамента финансовой политики, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Он также сказал, что заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева покидает министерство в связи с выходом на пенсию. "Да, она уходит на пенсию с середины этого года", - ответил он на соответствующий вопрос.

По его словам, преемника на должность Балакиревой не назначено. "У нас производится реорганизация департамента, и в рамках его реорганизации у нас некоторые должности исчезают", - указал он.

"Вере Юрьевне большое спасибо. Мы ей очень благодарны, она является одним из столпов, который обеспечил развитие современного страхового рынка", - добавил Моисеев.

Вера Балакирева в Минфине курировала вопросы страхования, участвовала в разработке ряда законопроектов. До 2004 года она занимала должность начальника отдела методологии страхования и перестрахования департамента страхового надзора Минфина. С 2004 года - заместитель директора департамента финансовой политики Минфина.