{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Япония закрыла свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX

Срок, на который вводится запрет, не уточняется

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Япония приняла решение временно запретить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны. Об этом в четверг объявило министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма.

На эту тему
Вторая катастрофа за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

Срок, на который вводится запрет, не уточняется.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, в результате этого погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие авиакомпании по всему миру, включая российскую S7, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX, США запретили на своей территории полеты на таких самолетах до спецраспоряжения президента, а значительное число стран - в том числе государства ЕС, Индия, Турция - закрыло для них свое воздушное пространство. Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов серии 737 MAX, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.

Теги
ЭфиопияЯпония
Титов: большая часть обращений к бизнес-омбудсмену идет от среднего промышленного бизнеса
Также он отметил, что в прошлом году 69% опрошенных его службой предпринимателей считали ведение бизнеса в России небезопасным
Читать полностью