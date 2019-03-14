ВТБ может войти в капитал "Ростелекома" через сделку с акциями Tele2

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. ВТБ может стать акционером "Ростелекома" в рамках сделки по продаже оператору своих акций в Tele2. Об этом журналистам сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

"Есть базовое принципиальное одобрение (сделки по продаже Tele2 - прим. ТАСС) правительства, на самом высоком уровне, на уровне премьера, оно есть, - сказал Костин. - Конкретные технические условия сейчас в процессе согласования, есть поручение правительства эти вопросы доработать, есть предложения. Но сказать, что они согласованы, я бы так не сказал. Могу сказать без деталей, оно предполагает как покупку акций, так и обмен акциями двух компаний при сохранении контроля государства за "Ростелекомом", то есть ВТБ, скорее всего, получит какие-то акции "Ростелекома".

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский 12 марта заявлял, что условия сделки по приобретению мобильного оператора Tele2 согласованы.

В январе 2019 года стало известно, что ВТБ ведет переговоры с "Ростелекомом" о полной продаже своей доли в мобильном операторе "Т2 РТК холдинг". В феврале глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил, что решение о продаже банком акций Tele2 "Ростелекому" может быть принято в течение месяца.

Сейчас "Ростелекому" принадлежат 45% акций Tele2, остальным пакетом владеет компания Tele2Russia Holding AB, в которой у ВТБ доля в 50%, Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова - 40%, у банка "Россия" - 10%.