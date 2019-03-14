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ВТБ не видит для себя возможности и целесообразности покупать Альфа-банк

Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что у банка нет возможностей приобретать банки такого масштаба
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© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ не считает для себя целесообразным покупать Альфа-банк. Такое мнение высказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"У нас нет таких возможностей приобретать банки такого масштаба, как Альфа-банк, даже исходя из наших потребностей в капитале, да и целесообразности [нет]. Это крупный банк. Он наверняка дорого стоит. Таких ни возможностей, ни амбиций у нас точно нет", - сказал Костин, отвечая на соответствующий вопрос. 

В конце прошлого года в соцсетях активно обсуждалась возможная покупка ВТБ крупнейшей частной кредитной организации. Тогда Костин заявил, что ВТБ не планирует приобретать Альфа-банк, "по крайней мере в ближайшие три года".

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