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Кабмин примет новые меры для стабилизации рынка топлива при необходимости

При этом премьер-министр Дмитрий Медведев назвал нынешнюю ситуацию стабильной
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Правительство России будет готово принять новые меры для обеспечения стабильности на рынке топлива, если появится такая необходимость. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в четверг на заседании кабмина.

"В целом ситуация [на рынке топлива] стабильная: у нас действует соответствующее соглашение, оно выполняется, - подчеркнул он. - При необходимости примем дополнительные меры по стабилизации рынка".

Говоря об аграрном секторе, которому посвящен один из вопросов повестки дня заседания, глава кабмина подчеркнул, что сельхозпроизводители обеспечены дизельным топливом и бензином практически на уровне прошлого года. По словам Медведева, за ценами на горюче-смазочные материалы необходимо внимательно следить.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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