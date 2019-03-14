Аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка признан несостоявшимся

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) признан несостоявшимся, так как ни один из участников, допущенных к аукциону, не принял участие в торгах. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Открытый аукцион по реализации принадлежащих Банку России акций Азиатско-Тихоокеанского Банка (ПАО) (рег. № 1810) (далее - Банк) признан несостоявшимся в связи с тем, что из двух допущенных Банком России к аукциону участников фактически ни один не принял участие в торгах", - говорится в сообщении.

Таким образом, более 99% акций АТБ остаются в собственности Банка России. Банк продолжит работу в прежнем режиме под управлением временной администрации, функции которой возложены на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора.

"С учетом сохранения участия Банка России в уставном капитале банка [АТБ] в ближайшей перспективе планируется рассмотреть вопрос о формировании в Банке постоянных органов управления, под руководством которых сможет быть определена стратегия развития бизнеса банка", - добавили в пресс-службе ЦБ.

Банк России планирует осуществить продажу банка в 2020 году, после обнародования финансовых результатах кредитной организации за 2019 год.

"Продажу Банка планируется осуществить в 2020 году после раскрытия Банком информации о результатах его деятельности за 2019 год широкому кругу лиц, включая потенциальных инвесторов", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Совкомбанк и Московский кредитный банк допущены к аукциону по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка. Организатором торгов выступал Банк России. Стартовая цена аукциона составляла 9,857 млрд рублей. Предполагалось, что банк будет продан на голландском аукционе - с постепенным снижением цены и разворотом аукциона на повышение в случае, если цену на этапе снижения подтвердили не менее двух участников.

АТБ с апреля прошлого года санировался через подконтрольный ЦБ РФ Фонд консолидации банковского сектора. Банку России принадлежит 99,99% кредитной организации. АТБ должен был стать первым среди санируемых банков, выставленным на продажу.