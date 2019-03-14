ВТБ "присматривается" к потенциальному инвестору на 13% в "Русгидро"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. ВТБ, который получил 13% акций в генерирующей компании "Русгидро" в рамках заключенного весной 2017 года форвардного контракта, начал работу по поиску потенциального инвестора. Об этом сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах съезда РСПП.

"Мы присматриваемся к этой теме, но сегодня я бы навскидку не сказал, что у меня готовый есть инвестор", - сказал он, отвечая на вопрос о том, начал ли банк искать инвестора на долю в "Русгидро".

В мае прошлого года сообщалось, что группа ВТБ может начать переговоры по продаже 13% в "Русгидро" через два-три года.

"Русгидро" весной 2017 года привлекла у ВТБ 55 млрд рублей на рефинансирование кредитов дальневосточных предприятий. В результате сделки банк получил почти 13% в капитале компании. Согласно форвардному контракту, через пять лет ВТБ получит от "Русгидро" разницу между рыночной стоимостью пакета акций и ценой покупки за вычетом полученных дивидендов.

В день заключения сделки Костин сообщал журналистам, что ВТБ готов перепродать 13% акций "Русгидро", приобретенные в рамках докапитализации компании, финансовому или стратегическому инвестору. Реализовать пакет банк планирует в перспективе нескольких лет.