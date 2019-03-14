Минсельхоз просит обратить внимание ФАС на сдерживание роста цен на минудобрения

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева поручить ФАС обратить внимание на сдерживание роста цен на минеральные удобрения. Такую просьбу он озвучил на заседании правительства РФ.

"Если возможно, просил бы дать поручение Федеральной антимонопольной службе обратить внимание на вопрос сдерживания цен, поскольку потребляемый внутри страны объем минеральных удобрений составляет не более 20% от его производства", - сказал Патрушев.

Он отметил, что объемы производства минеральных удобрений в стране позволяют поддерживать цены на них на приемлемом для отечественных аграриев уровне, однако на рынке все равно наблюдаются определенные сложности, связанные с ростом цен на удобрения. Для урегулирования ситуации в Минсельхозе России в августе и октябре 2018 года прошли совещания с производителями удобрений и профильным союзом, а также было подписано соглашение о стабилизации цен, напомнил министр. "Однако 2019 году вновь начался с турбулентности цен на рынке удобрений, по отдельным позициям они выросли до 14%", - сказал Патрушев.

В то же время глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что рост стоимости аммиачной селитры составил 3%, на карбамид - 0%, стоимость аммофоса снизилась на 3%.

"При этом по всем позициям без исключения, и это подтверждено Федеральной антимонопольной службой, поручение такое Алексей Васильевич Гордеев давал (вице-премьер РФ), была проведена отдельная работа и есть подтверждение того, что у нас все цены на основные категории (это аммиачная селитра, карбамид, аммофос, сложные удобрения NPK и хлористый калий) ниже экспортных от 6 до 26%. Ровно так, как подписано в соглашении, о котором упомянул Дмитрий Николаевич (Патрушев - прим. ТАСС)", - сказал Мантуров.

Глава Минпромторга также сообщил, что с января по март закуплено на 25% больше удобрений, чем в прошлом году. Все объемы поставок ежегодно выполняются в срок, никаких нареканий у потребителей, даже при наличии горячей линии, не поступало, подчеркнул он.

"Раз образовалась разница в показаниях, тем более тогда ведите их ко мне, и мы это все проверим. Действительно ли все так хорошо, или все-таки есть проблемы, о которых говорит Минсельхоз", - отреагировал на данные Минсельхоза и Минпромторга глава кабинета министров Дмитрий Медведев.