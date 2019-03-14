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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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Россия запретила полеты Boeing 737 MAX

Ограничение будет действовать до особых указаний
Самолет Boeing 737 MAX 7 AP Photo/Elaine Thompson
Описание
Самолет Boeing 737 MAX 7
© AP Photo/Elaine Thompson

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Росавиация запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и 9 в воздушном пространстве РФ до особых указаний.

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Об этом журналистам сообщил руководитель ведомства Александр Нерадько.

"Росавиация через средства авиасвязи разослала уведомление, оно называется NOTAM, о том, что в воздушном пространстве РФ полеты самолетов этой модификации (Boeing 737 max 8 и 9 - прим. ТАСС) до особого указания запрещены", - сказал он.

Запрет действует бессрочно, до принятия соответствующего решения Росавиации. Решение о снятии запрета, по его словам, будет основываться на анализе "тех директив и сообщений, которые будут поступать от Федеральной авиационной администрации США, Национального бюро по безопасности на транспорте и самой компании Boeing".

Теги
Нерадько, Александр ВасильевичСШАРоссияЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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