Россия запретила полеты Boeing 737 MAX

Об этом журналистам сообщил руководитель ведомства Александр Нерадько.

"Росавиация через средства авиасвязи разослала уведомление, оно называется NOTAM, о том, что в воздушном пространстве РФ полеты самолетов этой модификации (Boeing 737 max 8 и 9 - прим. ТАСС) до особого указания запрещены", - сказал он.

Запрет действует бессрочно, до принятия соответствующего решения Росавиации. Решение о снятии запрета, по его словам, будет основываться на анализе "тех директив и сообщений, которые будут поступать от Федеральной авиационной администрации США, Национального бюро по безопасности на транспорте и самой компании Boeing".