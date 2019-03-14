Медведев заявил о планах провести селектор с регионами по подготовке полевых работ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев намерен провести отдельное селекторное совещание с регионами по подготовке к весенним полевым работам. Об этом он сообщил на заседании правительства, один из вопросов повестки дня которого посвящен подготовке к посевной кампании.

"Мы сейчас оценим готовность, а потом я хотел бы провести отдельный селектор по этому поводу с подключением вообще всех регионов, которые у нас уже включились в эту работу" - подчеркнул глава кабина. Он отметил неплохие прогнозы по предстоящему урожаю, но обратил внимание на необходимость обеспечить аграриев всем необходимым для предстоящих работ. По словам главы кабмина, в этом году через госпрограмму развития сельского хозяйства будет направлено более 303 млрд рублей, что на 50 млрд рублей больше, чем годом ранее. Премьер подчеркнул, что 110 млрд рублей уже переданы регионам, которые должны вовремя довести эти деньги до сельхозпроизводителей.

Медведев отметил необходимость нарастить экспорт сельхозпродукции, на эти цели за шесть лет будет направлено более 406 млрд рублей. Кроме того, обеспеченность семенами и минеральными удобрениями в этом году отмечается на уровне не ниже, чем в прошлом.

Медведев поручил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву организовать совещание с производителями минеральных удобрений для обсуждения ситуации с ростом цен на их продукцию.

"Давайте, мы производителей удобрений соберем, послушаем, что они нам скажут по поводу роста цен, - отметил премьер. - Ко мне их пригласите".

"Хорошо, понял", - ответил ему министр.

Новая сельхозтехника

"Чтобы аграрии могли и дальше приобретать новую сельхозтехнику, новые тракторы, комбайны, в этом году мы предусмотрели в бюджете более 22 млрд рублей", - добавил Медведев. Он потребовал, чтобы приоритет при этом отдавался отечественным производителям, поставляющим качественную технику. По словам премьера, также продолжится работа по развитию агрострахования. По словам главы кабмина, правительство рассмотрит в четверг законопроект об инвестиционных квотах на добычу крабов.

"Механизм распределения квот был определен 15 лет назад, это, в общем, вполне прибыльный бизнес как известно, если не сказать больше, - подчеркнул он. - Доходы тем не менее от предоставления права пользования этими биоресурсами невелик. Нам нужно повысить экономическую эффективность для государства и решить задачу по обновлению рыбопромыслового флота". Премьер подчеркнул, что для решения этих задач предлагается ввести новый вид квот - квоты на добычу на инвестиционные цели. Распределяться они будут прозрачным способом, то есть через аукцион, указал глава правительства.