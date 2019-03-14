ВТБ может передать долю в "Еврофинанс Моснарбанке" Росимуществу безвозмездно

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Решение о передаче доли ВТБ в "Еврофинанс Моснарбанке" Росимуществу принято правительством, передача может состояться в ближайшие дни и, скорее всего, на безвозмездной основе. Об этом сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах съезда РСПП. ВТБ и его иностранные структуры VTB Bank и ITC Consultants владеют 25% плюс 1 акция в попавшем под санкции США банке "Еврофинанс Моснарбанк".

ВТБ и его иностранные структуры VTB Bank и ITC Consultants владеют 25% плюс 1 акция в попавшем под санкции США банке "Еврофинанс Моснарбанк".

"Сейчас есть решение правительства, оно уже принято о том, что мы свою долю передаем правительству в фонд имущества. Думаю, скорее всего, на безвозмездной основе <...> Оно принято, это решение первым вице-премьером РФ Антоном Силуановым, одобрено это решение. Оно еще до санкций было нами внесено и одобрено <...> Я думаю, что в ближайшие дни - там нужно решение ФАС, ЦБ, но, в принципе, это дело дней", - сказал он.

Костин добавил, что ВТБ пытался продать долю в банке на коммерческой основе. По его словам, ранее было принято решение, что "правительство выкупит эти доли и банк будет действительно государственный". "Но это решение не было реализовано", - сказал он.

О "Еврофинанс Моснарбанке"

11 марта США включили российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк" в санкционный список из-за ситуации в Венесуэле. Банк обвиняют в поддержке режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и содействии экономическому краху и гуманитарному кризису, "от которых страдает народ Венесуэлы".

"Еврофинанс Моснарбанк" на 49,99% принадлежит государственному венесуэльскому фонду национального развития Fonden S.A., по 25% плюс 1 акцией владеют Газпромбанк (и его "дочка" "Новфинтех") и ВТБ (и его иностранным структурам VTB Bank и ITC Consultants).

Глава ВТБ Андрей Костин еще до введения американских санкций заявлял о планах ВТБ выйти из капитала банка.

"Еврофинанс Моснарбанк" занимает 96-е место по размеру активов среди российских банков.