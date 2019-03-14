Кудрин считает повышение пенсионного возраста положительным решением для экономики России

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Повышение пенсионного возраста в России стало фундаментальным положительным решением для экономики страны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Неделе российского бизнеса, организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Повышение пенсионного возраста - по этому поводу большая дискуссия. Скажу для экономики - это фундаментальное положительное решение, поскольку, чтобы сохранить пенсии для наших пенсионеров даже на том уровне, на котором они сегодня в реальном выражении, нам пришлось бы повышать налоги или искать другие источники, или залезать снова в нефтегазовые доходы, которые не являются стабильными", - сказал Кудрин.

Кудрин напомнил, что число пенсионеров продолжает расти, в то время, как число работающих, наоборот, снижается, и это фундаментальная проблема на ближайшие годы. Повышение пенсионного возраста решает эту проблему и повышает пенсии в реальном выражении, отметил глава Счетной палаты.

Он напомнил, что еще 10 лет назад Пенсионный фонд не был дефицитным, а сегодня дефицит составляет около 2 трлн рублей.