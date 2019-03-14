Reuters: производство Boeing 737 MAX продолжается, несмотря на приостановку поставок

14 марта, ТАСС. Поставки самолетов Boeing 737 MAX были заморожены в среду, однако производство лайнеров продолжается. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Представители авиакомпаний, авиационной отрасли и эксперты в области финансов, также рассказали агентству, что большинство авиаперевозчиков будет избегать покупки модели самолетов, которые запрещены для использования в воздушном пространстве многих стран. Однако компания Boeing, как ожидается, продолжит производство этого типа самолетов на заводе близ Сиэтла и может снова нарастить производство в июне.

По оценке аналитиков, представленной агентством, каждый месяц запрета на использование Boeing 737 MAX может стоить компании от $1,8 млрд до $2,5 млрд.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, в результате этого погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX. Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.