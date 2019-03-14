Медведев поручил организовать совещание по вопросу роста цен на удобрения

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву организовать совещание с производителями минеральных удобрений для обсуждения ситуации с ростом цен на их продукцию.

"Давайте, мы производителей удобрений соберем, послушаем, что они нам скажут по поводу роста цен. Ко мне их пригласите", - сказал премьер на заседании правительства.

"Хорошо, понял", - ответил ему министр.

Дискуссия о ценах

Ранее в своем докладе Патрушев указал на рост цен на минеральные удобрения, несмотря на то, что в 2018 году Минсельхоз и компании - производители этой продукции подписали соглашения о стабилизации цен. "2019 год вновь начался с турбулентности цен на рынке удобрений, по отдельным позициям рост составлял до 14%", - сказал министр.

Он попросил Медведева дать поручение ФАС "обратить внимание на вопрос сдерживания цен, поскольку потребляемый внутри страны объем минеральных удобрений составляет не более 20% его производства, то есть, объем производства позволяет поддерживать цены на приемлемом для отечественных аграриев уровне".

В свою очередь министр промышленности и торговли Денис Мантуров заверил, что производители удобрений выполняют ранее достигнутые договоренности о стабилизации цен. Он отметил, что в январе 2019 года цены на различные виды удобрений по сравнению с декабрем 2018 года росли в целом невысокими темпами, притом, что, например, снижение цены хлористого калия в августе 2018 года достигало 24%.

"Есть подтверждение ФАС, что у нас все цены на основные категории удобрений ниже экспортных от 6 до 26%. Ровно так, как прописано в соглашении", - добавил Мантуров. Он добавил также, что с начала 2019 года все поставки удобрений осуществляются в срок, "никаких нареканий у потребителей, даже при наличии "горячей линии", которая есть, не поступало".

"Ну, раз образовалась разница в показаниях, тем более, ведите их ко мне, и мы это все и проверим, действительно ли все так хорошо, или все-таки есть проблемы, о которых говорит Минсельхоз", - резюмировал дискуссию глава кабинета министров.