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Профицит бюджета России за январь - февраль составил 2% ВВП

Этот показатель достиг 309,632 млрд рублей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Профицит бюджета РФ за январь - февраль 2019 года составил 2% ВВП, или 309,632 млрд рублей. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина.

Доходы федерального бюджета за январь - февраль составили 2,842 трлн рублей, из них нефтегазовые - 1,367 трлн рублей, а ненефтегазовые - 1,475 трлн рублей.

Расходы бюджета РФ достигли 2,533 трлн рублей.

Самыми затратным статьями бюджета стали - социальная политика (976,119 млрд рублей), национальная оборона (433,871 млрд рублей), национальная безопасность (263,305 млрд рублей).

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