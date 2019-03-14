Правительство одобрило для внесения в Госдуму законопроект по крабовым аукционам

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Кабин на заседании в четверг одобрил для внесения в Госдуму законопроект о распределении половины квот на добычу краба через инвестиционные аукционы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в начале заседания отметил, что законопроект нацелен на повышение экономической эффективности для государства в этой области и решение задачи по обновлению рыбопромыслового флота.

Законопроект был подготовлен Минсельхозом и направлен в правительство в начале февраля 2019 года. В августе 2018 года премьер поручил выставлять половину объема квот на добычу краба, ранее распределявшихся по "историческому принципу", на электронные аукционы. По замыслу авторов законопроекта, победитель торгов, который получит квоту сроком на 10 лет, будет обязан построить на территории страны объекты, перечень которых предлагается установить правительству.

Минсельхоз оценил дополнительные доходы федерального бюджета в случае принятия проекта примерно в 82 млрд рублей в 2019-2020 годах.