Акимов: решение о ВСМ Москва - Нижний Новгород примет президент в ближайшие недели

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Минфин пока сомневается в обоснованности ВСМ Москва - Нижний Новгород, судьбу проекта решит президент РФ в ближайшие недели, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов.

"Есть позиция правительства РФ по этому вопросу. Внутри правительства есть разные точки зрения, это абсолютно нормально. Решение будет принято президентом, мы ожидаем, что в течение ближайших недель", - сказал Акимов.

Ранее на этой неделе глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что компания надеется, что окончательное решение по строительству ВСМ Москва - Казань правительство РФ примет в течение месяца.

"Есть позиция Минфина, который сомневается в обоснованности данных, лежащих в основе модели. Об этом можно спорить. Но там внутри все не так просто. Есть потребность, и она будет нарастать, в строительстве в любом случае дополнительных путей для того, чтобы разделить грузовое и пассажирское сообщение на этом участке для увеличения пропускной способности", - сказал он. По словам Акимова, поэтому целесообразно сразу строить пути под ВСМ.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов усомнился в экономической целесообразности проекта ВСМ Москва - Казань. По его мнению, на данном маршруте не ожидается необходимый для окупаемости вложений пассажиропоток, а возможные перевозки контейнеров будут проигрывать в цене морским и железнодорожным.

Строительство ВСМ предусмотрено проектом комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 790 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа против нынешних 14 часов. Согласно плану развития магистральной инфраструктуры, первый участок ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода стоимостью более 620 млрд рублей может быть введен в эксплуатацию до 2024 года. Общий объем инвестиций в ВСМ Москва - Казань Минтранс РФ оценивает в 1,7 трлн рублей.