СМИ: объем инвестиций в завод Tesla в Шанхае составит около $7 млрд

ШАНХАЙ, 14 марта. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в строительство завода производителя электромобилей компании Tesla в Шанхае составит порядка 50 млрд юаней (около $7 млрд). Об этом сообщило в четверг агентство "Синьхуа".

"Представители Tesla в Шанхае также подтвердили успешную реализацию проекта, который, с инвестициями в размере около 50 млрд юаней, станет крупнейшим производственным проектом с иностранным капиталом в истории Шанхая и первым для Tesla за пределами США", - передает агентство. Ранее общий объем инвестиций в данный проект не назывался.

Соглашение о строительстве завода было подписано Tesla в июле 2018 года с администрацией района Линьган и корпорацией "Линьган". К 2020 году на нем планируется запустить сборку модели Tesla Model 3 и постепенно выйти на годовой объем производства до 500 тыс. автомобилей. В мае должно быть завершено строительство сборочного цеха, а в конце года планируется запустить в эксплуатацию некоторые сборочные линии.

В начале августа прошлого года агентство Bloomberg сообщило о готовности Tesla вложить в этот проект $5 млрд, а также о возможности привлечения средств в Китае для частичного финансирования проекта. Глава компании Илон Маск обозначил $2 млрд как сумму, необходимую для обеспечения уровня производства в 250 тыс. электромобилей в год.

Шанхай неслучайно был выбран местом строительства завода Tesla, поскольку именно этот мегаполис занимает первое место в Китае по внедрению автомобилей на альтернативных источниках энергии. На конец 2018 года в городе было зарегистрировано 239 тыс. таких машин.