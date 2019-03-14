Путин поручил ускорить работу по законопроекту о поощрении и защите капиталовложений

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Работа по подготовке и принятию законопроекта о поощрении и защите капиталовложений должна быть ускорена, но не в ущерб качеству документа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Знаю, что коллеги в правительстве пока не выработали согласованной позиции по законопроекту о поощрении и защите капиталовложений. По ряду положений документ кардинально новый, сложный, требующий тщательного анализа всех деталей. Тем не менее, не в ущерб его качеству нужно ускорить работу, завершить ее в максимально короткие сроки, обязательно учитывая позицию бизнеса и деловых объединений", - сказал он.

Путин также призвал "принять дополнительные решения по режиму специального инвестиционного контракта, повысить эффективность этого инструмента, направленного на развитие в России уникальных, прорывных технологий".