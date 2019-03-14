Завод Mercedes в Подмосковье запустят 3 апреля 2019 года

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Завод Mercedes, строящийся в подмосковном индустриальном парке "Есипово", начнет работу 3 апреля 2019 года, сообщил в четверг генеральный директор ОА "Мерседес-бенц рус" Ян Мадея.

"Будет торжественное открытие 3 апреля", - рассказал он, напомнив, что выпускаемый модельный ряд зафиксирован в специнвестконтракте, и после запуска завода автоконцерн планирует начать производство с четырех моделей. Это седан E-класса и три модели внедорожников GLC, GLE и GLS.

Завод начали строить в июне 2017 года. Инвестиции в проект оцениваются в €300 млн, производственные объемы - в 25-30 тыс. автомобилей в год.

Предприятие создаст более 1 тыс. рабочих мест. Предполагается, что преимущественно на нем будут работать жители Московской области.