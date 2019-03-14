Матвиенко просит экспертов сформулировать идеи для увеличения темпов роста экономики

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала представителей органов власти и экспертов предложить 5-10 пунктов, реализация которых позволит увеличить темпы роста российской экономики. Она пообещала, что законодатели оперативно примут необходимые законы.

"Что такое планируемые прогнозы 1,2-1,5% роста экономики? На уровне, можно сказать, погрешности", - сказала Матвиенко в четверг на заседании научно-экспертного совета при председателе СФ, посвященном обсуждению основных направлений законодательного обеспечения реализации Послания президента РФ Федеральному собранию.

Она подчеркнула, что с такими темпами роста экономики не будет ни высокотехнологичных рабочих мест, ни доходов бюджета, ни ресурсов для повышения зарплат.

"А вот здесь мы не находим пока ответов ни от ученых, ни от академии наук... Где эти механизмы, инструменты и все остальное, за счет которых мы могли бы хотя бы до 3% увидеть в обозримые 6 лет этот рост экономики?" - задалась вопросом спикер Совфеда.

"Дайте пять-десять пунктов, которые нужно сделать государству, чтобы поднять темпы роста экономики. Сформулируйте, а мы как законодатели за месяц примем закон. Я примитивизирую ситуацию, но я к тому, что нам нельзя раскачиваться", - сказала Матвиенко, обращаясь к представителям органов федеральной власти и экспертам, участвующим в заседании.